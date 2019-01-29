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"فورد" تطرح نسخا جديدة من سيارات "Ranger"

عالم السيارات

vesti.ru
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أعلنت شركة فورد عن نيتها طرح نماذج جديدة من سيارات "Ranger" البيك آب رباعية الدفع.

وتضم النماذج الجديدة من هذه السيارة تعديلات عدة، تشمل التصميم الخارجي الذي أصبح أكثر عصرية، والواجهتين الأمامية والخلفية اللتين اختلفتا كليا عنهما في "Ranger" القديمة، والأضواء التي زودت بتقنيات "LED".

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ومن المفترض أن تأتي هذه المركبات بمحركات بنزين من عائلة "EcoBlue" بسعة 2.0 لتر، وعزم 130 و170 حصانا، ومحركات ديزل "TDCi" بسعة 3.2 لتر.

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وستضمن رشاقة حركتها على مختلف أنواع الطرقات، أنظمة تعليق متطورة، ونظاما دفع خلفي ورباعي، تعمل جميعها مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 10 مراحل.

المصدر: فيستي

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