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"آبل" تتخلى عن سيارتها الذكية!

عالم السيارات

youtube/Curiosity Prakash
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أكدت مصادر في شركة "آبل" عزمها التخلي عن مشروع "Titan" الذي يهدف لإنتاج سيارة كهربائية ذاتية القيادة.

وأشارت المصادر إلى أن "آبل" ألغت وظائف نحو 200 مهندس كانوا يعملون على المشروع، وحولت عددا آخر من خبرائه للعمل في أقسام أخرى تابعة لها، كما تنوي الاستفادة من خبرات البعض منهم لتطوير أنظمة التعلم الذاتي في الأجهزة الإلكترونية.

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وبدأت آبل العمل على المشروع منذ سنوات، واستقطبت لهذا الغرض العديد من الخبراء والفنيين من شركات أخرى كان أبرزهم، أندرو كيم، الذي عمل في تسلا على تطوير منظومات سيارات "Model 3" و"S" و"X" و"Y" الكهربائية المتطورة.

وأرادت الشركة من هذه الخطوات تطوير سيارة كهربائية غير مسبوقة، قادرة على الحركة عبر منظومات قيادة ذاتية متطورة.

المصدر: فيستي

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