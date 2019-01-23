كيف ستظهر "Pajero Sport" القادمة من ميتسوبيشي؟

سرّبت مواقع مهتمة بشؤون السيارات بعض المعلومات والصور عن "Pajero Sport" المنتظرة من ميتسوبيشي.

وستتميز المركبة الجديدة بتصميم أكثر كلاسيكية من "Pajero Sport" الحالية، وواجهة أمامية كبيرة، وأضواء أضيق، وأضواء ضباب مميزة الشكل شبيهة بتلك الموجودة في سيارات بي إم دبليو رباعية الدفع الأخيرة.

كما من المتوقع أن تزود هذه المركبة بنظام وسائط متعددة جديد "Mitsubishi Connect"، وأنظمة أمان وتعليق متطورة، ونظام دفع رباعي لتمكينها من اجتياز أصعب الطرق وأكثرها وعورة.

أما فيما يتعلق بالمحرك، فستزود هذه السيارة بـ 3 أنواع من المحركات: بنزين بسعة 3.0 لترات، ومحركي ديزل بسعة 2.4 و2.5 لتر وعزم 209 و220 حصانا، بالإضافة إلى علب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل.

المصدر: فيستي