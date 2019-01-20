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"هيونداي" تطلق نسخة رياضية من "Elantra" الشهيرة

عالم السيارات

vesti.ru
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استعرضت شركة هيونداي نموذج "GT Sport" الرياضي من سيارات "Elantra" الشهيرة.

وتميز النموذج الجديد بهيكل هاتشباك أنيق، بواجهة أمامية مزودة بشبك عريض تشبه واجهة سيارات فورد، وفتحات هوائية واسعة وخطوط انسيابية لزيادة ثبات السيارة على السرعات العالية.

أما من الداخل، فأتت السيارة بمقاعد رياضية، وفرش مكسو بالجلد الأسود المتداخل مع عناصر الكروم بصورة أنيقة، وواجهة قيادة بشاشتين واحدة في منتصفها، وأخرى أمام السائق.

vesti.ru

كما حصلت "Elantra GT Sport" على أنظمة تعليق وفرامل معدلة، ومحرك توربيني بسعة 1.6 لتر بعزم يفوق 200 حصان، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بسبع مراحل.

أما سعر هذه المركبة فسيبدأ من 24185 دولارا، وقد يصل إلى 30 ألف دولار وفقا للتعديلات التي سيطلبها المستخدم.

المصدر: فيستي

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