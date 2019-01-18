"فورد" تطلق "Explorer" الجديدة كليا

استعرضت شركة فورد مؤخرا أحدث نموذج من سيارات "Explorer" رباعية الدفع الشهيرة.

وجاء النموذج الجديد للسيارة بتعديلات جذرية شملت التصميم الخارجي والواجهة الأمامية والأضواء التي أصبحت أصغر وأكثر عصرية، فضلا عن الجناح الهوائي الذي أضيف إلى الجزء الخلفي للمركبة، لزيادة ثباتها على السرعات الكبيرة.

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أما من الداخل، فأتت قمرة السيارة بمقاعد تتسع لـ 5 أو 7 ركاب، وواجهة قيادة متطورة مزودة بشاشتين، ومقود بأزرار متنوعة للتحكم بالعديد من مزايا المركبة، وأنظمة تكييف وتسخين للمقاعد والزجاج الأمامي والخلفي.

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كما زودت "فورد" هذه المركبة بمحركات "EcoBoost" بـ 6 أسطوانات، وعزم 370 و400 حصان، وعلب سرعة أوتوماتيكية بعشر مراحل.

المصدر: فيستي