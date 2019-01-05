"ميتسوبيشي" تسحب آلاف السيارات في روسيا

أعلنت شركة ميتسوبيشي عن نيتها سحب 4950 سيارة "Outlander" رباعية الدفع، كانت قد طرحتها في السوق الروسية.

وأفادت هيئة الرقابة وحماية حقوق المستهلك في روسيا بأن عملية السحب ستضم سيارات "Outlander" التي طرحت في روسيا، ما بين شهري مارس وأغسطس 2018.

من جانبهم، أشار وكلاء ميتسوبيشي في روسيا إلى أن السيارات التي سيتم سحبها من الأسواق تعاني من مشاكل في أسلاك البطارية، وهذه المشاكل قد تتسبب باحتراق المركبات.

كما أكد الوكلاء أنهم سيتواصلون مع العملاء لإصلاح هذه الأعطال مجانا في جميع مراكز الصيانة المعتمدة لميتسوبيشي في روسيا. ويمكن لأصحاب سيارات "Outlander" التي اشتروها في روسيا منذ بداية 2018 الدخول إلى موقع "ميتسوبيشي" على الإنترنت، وإدخال رمز "VIN" الخاص بسياراتهم للتحقق مما إذا كانت تعاني من تلك المشاكل أم لا.

المصدر: فيستي