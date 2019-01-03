"سكودا" تستعرض "Octavia" الجديدة كليا

استعرضت شركة سكودا نموذجها الجديد كليا من سيارات "Octavia" المنتظر أن تطرح في النصف الأول من عام 2019.

وجاء النموذج الجديد بهيكل انسيابي شبيه بهياكل سيارات "أودي" الحديثة، تميزه أضواء أمامية وخلفية فريدة تعطيه مظهر الحداثة والفخامة.

أما من الداخل، فزودت المركبة بواجهة غاية في التطور، جميع أزرارها بما فيها تلك التي على المقود، تعمل باللمس، ومزودة بشاشتين، واحدة في المنتصف، وأخرى قبالة السائق، فضلا عن شاشات مثبتة على المقاعد للركاب في القسم الخلفي.

كما من المفترض أن تطرح "Octavia" بهيكلي سيدان وهاتشباك، مزودين بمحركات بنزين "TSI" بسعة 1.0 و1.5 لتر، ومحركات ديزل "TDI" بسعة 1.6 لتر، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل.

المصدر: فيستي