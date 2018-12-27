"تويوتا" تطلق سيارة رياضية فائقة

استعرضت شركة تويوتا نموذجها الجديد من سيارات "Supra" الرياضية الشهيرة.

وأتت هذه السيارة بهيكل "coupe" غاية في الانسيابية، وفتحات هوائية كبيرة في المقدمة والجوانب، وأضواء أمامية مميزة مزودة بـ 3 مصابيح صغيرة.

أما طول هذه المركبة فسيأتي 4.3 متر، وعرضها 1.85 متر، وارتفاعها عن الأرض 1290 ملم، والمسافة بين قاعدتي عجلاتها تبلغ 2.47 م، ووزنها نحو طن ونصف الطن.

youtube/Bobby Ang

ومن المفترض أن تطرح العام المقبل بمحرك توربيني بسعة 3.0 لتر، وعزم 350 حصانا، قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 3.8 ثانية فقط.

المصدر: فيستي