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"تويوتا" تطلق سيارة رياضية فائقة

عالم السيارات

wikimedia/Tuner tom
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استعرضت شركة تويوتا نموذجها الجديد من سيارات "Supra" الرياضية الشهيرة.

وأتت هذه السيارة بهيكل "coupe" غاية في الانسيابية، وفتحات هوائية كبيرة في المقدمة والجوانب، وأضواء أمامية مميزة مزودة بـ 3 مصابيح صغيرة.

أما طول هذه المركبة فسيأتي 4.3 متر، وعرضها 1.85 متر، وارتفاعها عن الأرض 1290 ملم، والمسافة بين قاعدتي عجلاتها تبلغ 2.47 م، ووزنها نحو طن ونصف الطن.

youtube/Bobby Ang

ومن المفترض أن تطرح العام المقبل بمحرك توربيني بسعة 3.0 لتر، وعزم 350 حصانا، قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 3.8 ثانية فقط.

المصدر: فيستي

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