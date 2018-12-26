"MAZ" تطرح شاحنة سباق مميزة

استعرضت شركة "MAZ" البيلاروسية شاحنة صغيرة جديدة مخصصة للسباقات والطرق الوعرة.

وجاءت الشاحنة بمحرك ديزل "Gyrtech G-13" بـ 6 أسطوانات، وعزم 960 حصانا، قادر على الوصول بها إلى سرعة 140 كلم/ساعة، يستهلك 200 لتر من الوقود لكل 100 كلم تقطعها المركبة، بالإضافة إلى خزان وقود بسعة 1000 لتر.

وبنيت هذه المركبة على منصة "Allison"، وزودت بعجلات كبيرة، ونوابض خاصة لأنظمة التعليق من نوع "Weweler"، وممتصات صدمات من نوع "Reiger"، لتمكينها من اجتياز أكثر الطرق وعورة.

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وستختبر "MAZ" هذه الشاحنة في ظروف الحرارة المرتفعة وشديدة البرودة على مدار العام المقبل، استعدادا لمشاركتها في رالي داكار وعدد من السباقات عام 2020.

المصدر: فيستي