"مرسيدس" تطلق "CLA" الجديدة بتقنيات متطورة

أعلنت شركة مرسيدس عن عزمها إطلاق النموذج الجديد من سيارات "CLA"، مزود بتقنيات متقدمة وفريدة.

ومن أهم التقنيات التي ستظهر في هذه المركبات نظام "MBUX" المتطور للوسائط المتعددة، والذي ستكشف عنه مرسيدس في معرض "CES" الذي سيعقد، في 8 يناير المقبل.

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أما التقنية المتميزة الأخرى، فستكون منظومة "Interior Assistant" القادرة على استشعار حالة السائق البدنية والاستجابة للإيماءات وحركات الأيدي، والتي ستساعد في زيادة مستوى أمان المركبة، والتحكم بالعديد من تقنياتها.

ومن المفترض أن تأتي "Mercedes-Benz CLA" الجديدة بمحركات بأربع أسطوانات، وسعة 1.3 و2.0 لتر، وعزم يصل إلى 400 حصان.

المصدر: فيستي