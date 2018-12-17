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"هيونداي" و"كيا" أمام القضاء بسبب احتراق المحركات!

عالم السيارات

youtube/https://www.youtube.com/watch?v=K09rlW7JnCI
صورة من الأرشيف
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تقدم 360 شخصا بدعاوى قضائية ضد شركتي هيونداي وكيا بسبب مشاكل في محركات سيارات الشركتين.

وتبعا للجهات المدعية، فإن "الزيت لم يكن يصل إلى بعض قطع المحركات في سيارات هيونداي وكيا أثناء العمل، ما أدى إلى احتكاكها وتشققها، وتسرب الوقود من المحركات واشتعالها".

وتفيد المعلومات بأن المشاكل ظهرت في سيارات "Hyundai Sonata"، و"KIA Optima"، و"KIA Sportage"، فيما لم يصدر عن الشركتين المصنعتين أي تعليق رسمي بعد على الموضوع.

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يذكر أن شركة سوبارو كانت قد أعلنت منذ مدة أيضا عن نيتها سحب أكثر من 25 ألف سيارة من الصين، بسبب مشاكل في المحركات، وأوضحت أن السبب هو عطل في نوابض صمامات تلك المحركات.

المصدر: فيستي

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