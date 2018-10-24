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"لامبورغيني" تطلق وحشها الرياضي الجديد

عالم السيارات

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استعرضت شركة لامبورغيني مشروع سيارة "Unico" الرياضية الجديدة التي تتمتع بمواصفات فائقة.

وحصلت هذه السيارة على هيكل غاية في الانسيابية، مزود بفتحات هوائية كبيرة على المقدمة والجوانب لزيادة الثبات على السرعات العالية، بالإضافة إلى سقف زجاجي مميز، وعجلات رياضية كبيرة مزودة بأنظمة مكابح مصنوعة من المعدن وألياف الكربون.

وكسابقة في تاريخ لامبورغيني، ستزود هذه السيارة بمحرك هجين، يضم محركا يعمل بالبنزين بـ 12 أسطوانة وسعة 6.5 لتر، وعزم 7890 حصانا، ومحركا كهربائيا مساعدا بعزم 49 حصانا، لتعمل هذه المحركات على زيادة تسارع السيارة من 0 إلى 100 كلم/ساعة في أقل من 3 ثوان، والوصول بها إلى سرعة تزيد عن 300 كلم/ساعة.

vesti.ru

ومن المفترض أن تحوي النسخ الخاصة من هذه السيارة خاصية الترميم الذاتي، والتي ستساعد على ترميم الخدوش والإصابات التي يتعرض لها الهيكل الخارجي وبعض أجزاء السيارة بشكل ذاتي.

المصدر: فيستي

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