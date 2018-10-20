لادا تعزز مكانتها في الأسواق العالمية

أعلن القائمون على شركة "أوتوفاز" المنتجة لسيارات لادا الروسية، أن مبيعات شركتهم من هذه السيارات في الأسواق غير الروسية ارتفعت بنسبة 65% في الأشهر الـ 10 الفائتة.

وأوضحت بيانات "أوتو فاز" أن الشركة باعت، منذ بداية العام الجاري وحتى شهر سبتمبر الفائت، أكثر من 27 ألف سيارة لادا في الأسواق العالمية، واحتلت هذه السيارات المرتبة الأولى بالنسبة للمبيعات في أسواق بيلاروسيا هذا العام، كما جاءت في المرتبة الثانية من حيث عدد المركبات المباعة في كازاخستان.

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كما جرى هذا العام افتتاح وكالات جديدة لبيع سيارات لادا في العديد من دول العالم، منها تونس وتشيلي. وحتى نهاية 2018، من المفترض أن يتم افتتاح أكثر من 35 وكالة في 11 دولة.

وكانت "أوتوفاز" قد أعلنت مؤخرا أن مبيعاتها من السيارات في السوق الروسية، في شهر سبتمبر 2018، سجلت ارتفاعا نسبته 10.3% مقارنة بمبيعات الشهر نفسه من العام الفائت.

المصدر: لايف. رو