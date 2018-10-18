"Bollinger" الأمريكية تطور مركبة كهربائية جبارة

ذكرت شركة "Bollinger" المتخصصة بتعديل المركبات أنها تطور سيارة بيك آب كهربائية بقدرات عالية.

وستأتي هذه السيارة بتصميم عملي وبسيط شبيه بتصميم سيارات رانج روفر الكلاسيكية القديمة، وهيكل متين مصنوع من الألومينيوم المعدل المتين والخفيف.

كما ستزود المركبة بزوج من المحركات الكهربائية بعزم إجمالي يبلغ 650 حصانا، وبسرعة قصوى تصل إلى 160 كلم/ساعة.

ومن المفترض أن تزود السيارة ببطاريات تكفيها لقطع مسافة 320 كلم بالشحنة الواحدة، ويمكن شحن أكثر من نصف سعتها خلال 75 دقيقة فقط.

المصدر: فيستي