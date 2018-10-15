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سيارات تفقد قيمتها بسرعة

عالم السيارات

سيارات تفقد قيمتها بسرعة
pexels.com/ Burak K
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نشرت وكالة "Yula Auto" المتخصصة بشؤون السيارات قائمة بالمركبات التي تفقد الكثير من سعرها في السوق الروسية بعد مدة من شرائها.

وعلى رأس قائمة السيارات التي تفقد من قيمتها بعد عام على شرائها تقريبا، جاءت سيارة "Genesis G80" الفاخرة من هيونداي، حيث أظهرت الإحصائيات أنها تباع أرخص بـ 54% تقريبا من سعرها عند الشراء.

youtube/CarsGuru
سيارة "Genesis G80" من هيونداي

أما المرتبة الثانية من القائمة فقد احتلتها سيارات مرسيدس من الفئة "C"، والتي تفقد 38% من قيمتها في السوق بعد عام من شرائها. أما في المرتبة الثالثة فجاءت سيارات مرسيدس بنز من الفئة "V"، والتي يصبح ثمنها أقل بـ 29% تقريبا مما كان عليه عند شرائها.

وبالمقابل، نشرت الوكالة قائمة ببعض السيارات التي لا تفقد الكثير من قيمتها بعد عام من شرائها، حيث جاءت في رأس القائمة سيارات "Nissan Almera"، وتلتها سيارات "Renault Megane"، و"Hyundai ix35"، و"Mitsubishi Lancer" و"Chevrolet Spark".

المصدر: فيستي

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