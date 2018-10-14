دودج تطلق نماذج معدلة من سيارات "Ram" الجبارة

أعلنت شركة دودج عن نيتها إطلاق نماذج قوية معدلة من سيارات "Ram" البيك آب الكبيرة.

ويعتبر أول نموذج من هذه السيارات المنافس الأقوى لسيارات "F-150 Raptor" من فورد، وسيأتي بمحرك بـ 8 أسطوانات بسعة 6.2 لتر، قادر على توليد عزم يبلغ 520 حصانا، بالإضافة إلى نظامي دفع خلفي ورباعي، وعجلات كبيرة لاجتياز أكثر الطرق وعورة.

أما النموذج الأقوى من هذه السيارات فسيأتي بمحرك بـ 8 أسطوانات أيضا، وسعة 7.0 لتر، قادر على توليد عزم يبلغ 717 حصانا، بالإضافة إلى نظام دفع رباعي، وأنظمة تعليق وعجلات كبيرة لاجتياز الطرق الوعرة، وممتصات صدمات معدنية متينة.

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ومن المقرر أن يزود النموذجان بأحدث أنظمة القيادة والتحكم بالسرعة، وأنظمة منع الانزلاق على الطرقات، بالإضافة إلى قمرة مزودة بشاشات متطورة ومنظومات مولتيميديا حديثة.

المصدر: فيستي