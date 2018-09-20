قطر تنضم لنادي الدول المنتجة للسيارات

ذكرت وسائل إعلام أن قطر ستعلن قريبا عن إنشاء أول مصنع لها لإنتاج السيارات الكهربائية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الجودة القطرية المنفذة للمشروع، علي بن ناصر المسند، إن "قطر تستعد، الأربعاء المقبل، لإعلان إنشاء أول مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية، بالتعاون مع كبرى الشركات اليابانية، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية والشرق الأوسط".

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وأوضح المسند أن "المصنع الذي سيقام على مساحة 6 ملايين متر مربع، وبالتعاون مع شركاء يابانيين، سيكون هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وسيمثل طفرة كبيرة لمستقبل الصناعة القطرية مع اقتحام مجال إنتاج السيارات وصناعتها، والذي كان حكرا على دول بعينها".

وتقدر الكلفة التقديرية للمصنع بـ 9 مليارات دولار، ومن المفترض أن يستكمل قدرته الإنتاجية بالكامل بعد 7 سنوات، أما طاقته للإنتاج في السنة الأولى فستكون 500 ألف سيارة. ومن الفترض أن يتضاعف العدد إلى مليون مركبة في العام التالي، ليكبر أكثر بعد استكمال خطوط الإنتاج كافة، والتي ستعمل دون توقف على مدار 24 ساعة.

المصدر: سبوتنيك