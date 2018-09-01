أغلى من الذهب..بوغاتي تطلق "Divo" سيارة الأحلام!

باعت شركة سيارات بوغاتي دفعة محدودة من موديلها الجديد "Divo" مكونة من 40 سيارة فقط، انتظرها عشاقها منذ عدة سنوات.

وعلى الرغم من وصول سعر سيارات بوغاتي "Divo" إلى ما يقارب 6 ملايين دولار، إلا أن الشركة تمكنت من بيع السيارات الـ 40 في إطار فعالية رسمية في مدينة كاليفورنيا الأمريكية، حيث نفذت الكمية المباعة خلال ساعة واحدة فقط.

bugatti.com/divo

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وحصلت سيارة بوغاتي "Divo" على تصميم ثوري جديد فاق تصميم وقوة سيارة بوغاتي "Chiron"، وأصبحت أخف وزنا.

وكما في سيارة بوغاتي "Chiron" زودت "Divo" بمحرك "W16" بعزم "1500" حصان. لكن الفرق في التصميم الجديد لـ"Divo" بأنه كبح لجام سرعتها لتصل فقط إلى سرعة 386 كلم/س مقارنة بـ "Chiron"، التي تصل سرعتها إلى 420 كلم/س.

ويعود تسمية السيارة الجديدة إلى الرياضي الفرنسي وقائد سيارات السباق، ألبيرتو ديفو، الذي فاز بعدة ألقاب أثناء قيادته لسيارات بوغاتي الرياضية.

المصدر: لايف. رو