تعرف على فخامة "Lada Vesta Sport" من الداخل!
كشفت شركة "أفتو فاز" الروسية عن مواصفات التصميم الداخلي لسيارتها الجديدة "Lada Vesta Sport"، التي قدمت للجمهور على الإنترنت في عرض خاص منذ عدة أسابيع.
وقدمت "أفتو فاز" بعض مواصفات صالون السيارة الجديدة الآن، ليتم الكشف عن أدق تفاصيله المحدثة بعد أسبوع في موسكو.
واستعمل مصممو لادا اللونين الأسود والأحمر في كساء السيارة الداخلي، لأنهم يرون أن ألوان التصميم الداخلي للسيارة تعد استمرارا للتصميم الخارجي. وتلقت سيدان في موديل "فيستا سبورت" مقاعد رياضية جديدة مع مساند مكملة، تتوج تصميمها الرفيع وبمواد تقنية جديدة.
ونجّدت المقاعد بجلد صديق للبيئة من اللون الأحمر ممزوج بخطوط سوداء تتدرج من الأسود إلى الرمادي، لتبرز تباينا لونيا خاصا، وطرزت على مساند الرأس للمقعد العلامة التجارية لـ"Vesta Sport".
كما استخدم نفس الجلد في تغليف مقود السيارة ومقابض علبة السرعة ومكبح الأمان الأساسي (مكبح الذراع).
وأدخلت ألياف الكربون السوداء اللامعة إلى تفاصيل سقف وجوانب صالون السيارة، حيث جاءت مسكات الأبواب وفتحات التهوية من اللون الأسود اللماع.
أما بالنسبة لتصميم العدادات والإنارة الداخلية من الأمام، فقد جاءت أيضا باللون الأسود يتخللها اللون الأحمر.
ولم تفصح الشركة بعد عن شكل وتصميم المقعد الخلفي للسيارة الرياضية الجديدة حتى الآن.
المصدر: أفتوفيستي