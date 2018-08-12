"Hitch Hotel".. فندق متنقل لعشاق السفر

استعرضت شركة "Geoff Patterson" الأمريكية مشروع مقصورة فريدة متنقلة لعشاق السفر والرحلات.

وتتميز هذه المقصورة بتصميمها الفريد الذي يسمح لهيكلها أن يتداخل ليصبح صغيرا ويمكن وصله بمؤخرة السيارة ونقله دون عجلات. أما عندما يفتح، فيصبح طوله 2.15، وعرضه متر ونصف تقريبا، إذ يكفي لنوم شخصين بداخله بكل راحة.

كما أن "Hitch Hotel" مصنوعة من مركبات فريدة من الألومنيوم وألياف الكربون، ومزودة بطبقات عازلة تجعل منها مناسبة للنوم في ظروف الطقس المختلفة، فضلا عن أنها مزودة ببطاريات داخلية ووصلات خاصة لشحن الهواتف والأجهزة الذكية.

ويبلغ سعر النسخة الحالية من هذه المقصورة نحو 3500 دولار، ومن المنتظر أن تظهر نسخ أكثر تطورا منها مزودة بشاشات داخلية، وأجهزة تكييف وتدفئة وألواح للطاقة الشمسية.

المصدر: لايف. رو