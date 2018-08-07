أكثر السيارات مبيعا في روسيا

قدمت لجنة مصنعي السيارات الروسية تقريرا جديدا عن المركبات التي حققت أعلى نسب مبيعات في روسيا، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وتبعا للتقرير فإن سيارات "Kia Rio" حققت أعلى نسب مبيعات على الأراضي الروسية في النصف الأول من 2018، حيث بيع منها 59359 سيارة، تلتها سيارات "LADA Vesta" التي بيع منها 58626 قطعة، وبعدها "LADA Granta" بـ 53271 سيارة.

visualrian.ru/kiril Kallinikov

وفي المركز الرابع جاءت سيارات "Hyundai Solaris" بـ 39208 سيارة، وخامسا "Hyundai Creta" بـ 38533 نسخة.

وفي المراكز الـ10 الأولى من حيث المبيعات في روسيا هذا العام جاءت أيضا: "Volkswagen Polo" و"LADA Largus" و"Renault Duster" و"Skoda Rapid" و"LADA XRAY".

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المصدر: لايف. رو