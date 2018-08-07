أفضل 5 سيارات لعام 2018
نشر موقع "فيستي" الروسي تصنيفا جديدا وضعه خبراء السيارات لأفضل المركبات التي أثبتت جدارتها وفقا لمعايير الجودة في العام الجاري.
1- Toyota Corolla:
لاقى النموذج الأخير من سيارات "Corolla" رواجا كبيرا هذا العام، لما أظهرته هذه المركبة من عملية واقتصاد في استهلاك الوقود.
2- Audi A4:
اعتبرت "A4" الجديدة من أفضل السيارات التي صدرت عام 2018، كونها تتمتع بأداء قوي ومميز للمحرك، وثبات عال على الطرقات.
3- Toyota Camry:
حافظت هذه السيارة على موقعها في المراكز الأولى بسوق السيارات كونها تتمتع بثقة عالية من السائقين، وسلاسة في القيادة وسعر مناسب في الوقت نفسه.
4- Subaru Forester:
أثبتت "Forester" الأخيرة أنها من السيارات الممتازة التي صدرت العام الجاري، بسبب أدائها الرياضي الجبار.
5- BMW X3:
تجمع "X3" الجديدة بين ميزات مركبات الكروس أوفر، والسيارات الرياضية، وتحافظ أيضا على فخامة وعراقة سيارات بي إم دبليو الألمانية.
المصدر: فيستي