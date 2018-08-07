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أفضل 5 سيارات لعام 2018

عالم السيارات

أفضل 5 سيارات لعام 2018
pexels.com/ Rangga Aditya Armien
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نشر موقع "فيستي" الروسي تصنيفا جديدا وضعه خبراء السيارات لأفضل المركبات التي أثبتت جدارتها وفقا لمعايير الجودة في العام الجاري.

1- Toyota Corolla:

لاقى النموذج الأخير من سيارات "Corolla" رواجا كبيرا هذا العام، لما أظهرته هذه المركبة من عملية واقتصاد في استهلاك الوقود.

http://quest-auto.ru

2- Audi A4:

اعتبرت "A4" الجديدة من أفضل السيارات التي صدرت عام 2018، كونها تتمتع بأداء قوي ومميز للمحرك، وثبات عال على الطرقات.

pexels.com/Mikes Photos

3- Toyota Camry:

حافظت هذه السيارة على موقعها في المراكز الأولى بسوق السيارات كونها تتمتع بثقة عالية من السائقين، وسلاسة في القيادة وسعر مناسب في الوقت نفسه.

youtube

4- Subaru Forester:

أثبتت "Forester" الأخيرة أنها من السيارات الممتازة التي صدرت العام الجاري، بسبب أدائها الرياضي الجبار.

subaru.ru

5- BMW X3:

تجمع "X3" الجديدة بين ميزات مركبات الكروس أوفر، والسيارات الرياضية، وتحافظ أيضا على فخامة وعراقة سيارات بي إم دبليو الألمانية.

carclub365.com

المصدر: فيستي

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