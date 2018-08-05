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وداعا يا Lada Priora

عالم السيارات

وداعا يا Lada Priora
priorafamily / Instagram
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ودّع مصنع LADA الروسي للسيارات اليوم آخر سيارة من موديل Lada Priora، وكتبت إدارة المصنع على صفحتها في "إنستغرام" أنها قد أنهت إنتاج Priora والتقطت صورة تذكارية لآخر واحدة منها.

وأعرب الكثير من المدونين وأصحاب هذا الموديل من سيارات LADA عن حزنهم، لوداع Priora، متسائلين عن السبب الذي حمل إدارة المصنع على وقف إنتاجها دون سواها من الموديلات، وفي مقدمتها LADA KALINA الطاعنة في السن في دنيا السيارات.

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مصنع LADA، أنتج منذ 2007 أكثر من مليون سيارة Lada Priora لا تزال تجوب شوارع روسيا، وتخدم أصحابها وسواقي الأجرة بأمانة وإخلاص، متحملة صقيع روسيا وثلجها، وحرّ آبها الذي يحرق ذيل العصفور. وداعا يا Lada Priora!

 المصدر: "لينتا.رو"

 

 

 

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