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"MAZ" البيلاروسية تطلق سلسلة جديدة من الحافلات

عالم السيارات

maz.uag.ru
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أعنت شركة "MAZ" البيلاروسية المشهورة بصناعة الشاحنات، أنها ستتعاون مع "JAC" الصينية لإنتاج حافلات صغيرة متعددة الاستخدام.

وأوضحت الشركة أن النموذج الأول من المركبات سيكون عبارة عن حافلات صغيرة لنقل الركاب تحمل الاسم التجاري "MAZ-281"، أما المركبات الأخرى التي ستنتجها فستكون سيارات مغلقة صغيرة لنقل البضائع، شبيهة بسيارات "JAC Sunray".

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كما ستزود هذه المركبات بمحركات "JAC" تعمل بالديزل بسعة 2.8 لتر، وقوة 150 حصانا، بالإضافة إلى علب سرعة أوتوماتيكية وميكانيكية بـ6 مراحل، فضلا عن أنظمة تكييف متطورة وأنظمة ملاحة وتحديد المواقع، ووسائد هوائية لحماية الركاب.

ومن المتوقع أن يبدأ سعر هذه المركبات التي ستطرح العام الجاري من 11 ألف دولار.

المصدر: فيستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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