لادا تطرح "Granta" الجديدة كليا

ذكر القائمون على بيع سيارات لادا في روسيا أن الشركة تستعد لإطلاق نموذج جديد كليا من سيارات "Granta" الشهيرة.

وبالنظر للصور التي نشرتها الشركة، يمكن أن نلاحظ أن تصميم السيارة الخارجي اختلف كليا وأصبح أقرب إلى سيارات "Vesta" الجديدة، وخصوصا شكل الواجهة الأمامية التي اكتسبت شكل حرف "X"، والمصابيح التي أصبحت أكثر عصرية وجمالا بتقنيات LED.

أما قمرة السيارة فمن المفترض أن تزود بمقاعد مريحة يمكن التحكم بوضعياتها كهربائيا، وأحدث أنظمة المولتيميديا، وشاشات تعمل باللمس للتحكم بوظائف السيارة، ورؤية ما تظهره الكاميرات الأمامية والخلفية التي ستساعد على ركن Vesta بشكل سلس ومريح.

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ويتوقع أن تزود هذه المركبة بمحركات بنزين بأربع أسطوانات وسعة 1.6 و 1.8 لتر، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل.

المصدر: رامبلر