فولفو تنافس تسلا بسيارة كهربائية مميزة

استعرضت فولفو مؤخرا سيارة "Polestar2" الكهربائية التي ستصبح منافسة قوية لسيارات تسلا.

وتعاونت على إنتاج هذه المركبة المميزة 3 شركات، هي فولفو وPolestar وGeely، وزودت ببطاريات متطورة بخاصية الشحن السريع، تكفي لنقل المركبة لأكثر من 500 كلم بالشحنة الواحدة.

كما أتت السيارة الجديدة بمحرك كهربائي بعزم 400 حصان، يعمل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل على زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ ساعة في غضون 3.8 ثانية فقط.

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وأهم ما يميز هذه المركبة هو سعرها المناسب (34 ألف دولار)، ما يجعلها منافسا قويا لسيارات تسلا الكهربائية الأغلى بنحو 3 إلى 4 أضعاف.

المصدر: فيستي