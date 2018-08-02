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تويوتا تطرح نسخا خاصة من سيارات "Hilux" في روسيا

عالم السيارات

تويوتا تطرح نسخا خاصة من سيارات
youtube/ DPCcars
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kldt

أعلن وكلاء تويوتا في روسيا عن بدء استقبال طلبات الشراء لشاحنات "Hilux" الصغيرة بنسخة "Exclusive" المعدلة.

وأوضحوا أن نسخ "Exclusive" انفردت عن نماذج "Hilux" التقليدية بتعديلات طالت التصميم الخارجي للهيكل والمصابيح وممتص الصدمات، والعجلات التي زودت بأقراص 18 إنشا.

أما من الداخل، فحصلت هذه السيارات على مقاعد جلدية مريحة، وبعض التعديلات على واجهة القيادة، والمقود وحتى زر التشغيل.

vesti.ru

كم زودت "Hilux Exсlusive" بمحرك توربيني بسعة 2.8 لتر، وعزم 177 حصانا، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل، بالإضافة إلى نظام دفع رباعي، ونظام تعليق مصمم للتعامل مع الطرق الوعرة.

المصدر: فيستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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