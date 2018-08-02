تويوتا تطرح نسخا خاصة من سيارات "Hilux" في روسيا

أعلن وكلاء تويوتا في روسيا عن بدء استقبال طلبات الشراء لشاحنات "Hilux" الصغيرة بنسخة "Exclusive" المعدلة.

وأوضحوا أن نسخ "Exclusive" انفردت عن نماذج "Hilux" التقليدية بتعديلات طالت التصميم الخارجي للهيكل والمصابيح وممتص الصدمات، والعجلات التي زودت بأقراص 18 إنشا.

أما من الداخل، فحصلت هذه السيارات على مقاعد جلدية مريحة، وبعض التعديلات على واجهة القيادة، والمقود وحتى زر التشغيل.

كم زودت "Hilux Exсlusive" بمحرك توربيني بسعة 2.8 لتر، وعزم 177 حصانا، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل، بالإضافة إلى نظام دفع رباعي، ونظام تعليق مصمم للتعامل مع الطرق الوعرة.

المصدر: فيستي