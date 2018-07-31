 
مباشر
عاجل
مؤتمر صحفي لبشار الجعفري في سوتشي

أهم مزايا بورش الكهربائية الجديدة

عالم السيارات

أهم مزايا بورش الكهربائية الجديدة
vesti.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kl11

استعرضت بورش الألمانية سيارة "Taycan" الكروس أوفر بمزايا تجعل منها واحدة من أفضل السيارات الكهربائية في الأسواق.

ومن أهم مزايا هذه المركبة هي المحركات الكهربائية الصديقة للبيئة والقوية في الوقت نفسه، القادرة على توليد عزم 600 حصان، وزيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ ساعة في غضون 3.5 ثانية فقط.

vesti.ru

أما الخاصية الفريدة بالنسبة لهذه المركبة أيضا، فهي بطارياتها المتطورة سريعة الشحن، والتي يكفي شحنها لـ15 دقيقة فقط لقطع مسافة 400 كلم، ومن المقرر أن تطورها الشركة لتعمل لبضعة أيام بالشحنة الواحدة.

vesti.ru

كما تمتاز "Taycan" الجديدة بقدرة على اجتياز أصعب الطرق، ومنافسة سيارات الكروس أوفر العاملة بالبنزين.

المصدر: فيستي.

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

جزر كوريل - تاريخ الخلاف بين روسيا واليابان