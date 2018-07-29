هيونداي تغزو أوروبا بـ"Fastback" الرياضية

أعلنت شركة هيونداي عن انتهائها من تجارب سيارة "i30 Fastback" الرياضية في حلبة نوربورغرينغ الألمانية، استعدادا لإطلاقها في السوق الأوروبية.

وتتميز هذه المركبة بهيكل انسيابي شبيه بهياكل سيارات بي إم دبليو "x6"، وغطاء صندوق خلفي صمم كجناح هوائي لثبيت السيارة عند السير بسرعات عالية.

كما زودت "Fastback" بأحدث أنظمة المولتيميدا، وشاشات تعمل باللمس، ونواقل سرعة مثبتة على جانبي المقود.

youtube/Hyundai Motor Europe

وتضمن الأداء الرياضي لهذه السيارة محركات توربينية بسعة 2 لتر وعزم 250 و275 حصانا، قادرة على زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في أقل من 6 ثوان.

youtube/Hyundai Motor Europe

المصدر: فيستي