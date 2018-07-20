رينو تطلق نموذجا رياضيا من سيارات "Megane"

استعرضت رينو مؤخرا نموذجها الرياضي المعدل من سيارات "Megane RS" الشهيرة.

ومقارنة بنماذج "Megane RS" السابقة، اكتسبت "Trophy" الجديدة ممتصات صدمات أقوى بـ 25%، ونوابض لأنظمة التعليق أقوى بـ 30%، وثباتا على المنعطفات والطرق الزلقة أكثر بـ 10% تقريبا.

أما هيكل السيارة فبقي بنمط هاتشباك، لكن مقصورتها الداخلية حصلت على مقاعد رياضية أكثر راحة، وشاشة تعمل باللمس للتحكم بأنظمة المولتيميديا، ومنظومات إلكترونية للكشف عن الحالة الفنية لجميع أجزاء المركبة.

وحصلت "Trophy" على محرك توربيني بسعة 1.8 لتر وعزم 300 حصان، قادر على زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 3.1 ثانية فقط، بالإضافة إلى علبة سرعة أوتوماتيكية بـ6 مراحل.

المصدر: فيستي