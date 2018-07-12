 
مباشر

موظف سابق في تسلا يتهمها بالاحتيال!

عالم السيارات

موظف سابق في تسلا يتهمها بالاحتيال!
Reuters Toby Melville
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ki6a

وجه المهندس السابق في شركة تسلا، مارتين تريب، تهما للشركة مدعيا أنها تخدع المستثمرين وتستعمل قطعا غير آمنة في تجميع سياراتها.

وفي ادعائه الخطي الذي قدمه إلى اللجنة المسؤولة عن البورصات والأوراق المالية الأمريكية، أكد تريب أن "تسلا تستخدم بطاريات خطرة وغير آمنة في سياراتها الكهربائية".

كما أشار المهندس إلى أن "الشركة خدعت المستثمرين، وقدمت لعدة أشهر بيانات غير دقيقة حول إنتاج سيارات Model 3، وبالغت في العدد الذي تنتجه، في الوقت الذي أنتجت 44% من الكمية المقررة".

إقرأ المزيد
الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة تسلا إيلون موسك تسلا تعلن عن وجود "مخربين" في صفوف موظفيها!

وتأتي تصريحات تريب الأخيرة بعد اتهامات من تسلا كانت وجهتها له بتسريب بيانات تتعلق بإنتاج سيارات Model 3، وتخريب أعمال الشركة.

 المصدر: فيستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا