موظف سابق في تسلا يتهمها بالاحتيال!

وجه المهندس السابق في شركة تسلا، مارتين تريب، تهما للشركة مدعيا أنها تخدع المستثمرين وتستعمل قطعا غير آمنة في تجميع سياراتها.

وفي ادعائه الخطي الذي قدمه إلى اللجنة المسؤولة عن البورصات والأوراق المالية الأمريكية، أكد تريب أن "تسلا تستخدم بطاريات خطرة وغير آمنة في سياراتها الكهربائية".

كما أشار المهندس إلى أن "الشركة خدعت المستثمرين، وقدمت لعدة أشهر بيانات غير دقيقة حول إنتاج سيارات Model 3، وبالغت في العدد الذي تنتجه، في الوقت الذي أنتجت 44% من الكمية المقررة".

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وتأتي تصريحات تريب الأخيرة بعد اتهامات من تسلا كانت وجهتها له بتسريب بيانات تتعلق بإنتاج سيارات Model 3، وتخريب أعمال الشركة.

المصدر: فيستي