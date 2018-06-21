تسلا تعلن عن وجود "مخربين" في صفوف موظفيها!

حذّر الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة تسلا الشهيرة، إيلون موسك، من وجود مخربين وجواسيس في صفوف موظفي شركته.

وتبعا لصحيفة "Carscoops"، فإن "موسك وجه إلى موظفي تسلا مؤخرا خطابا حذر فيه من وجود عاملين في الشركة يسعون إلى تخريب أعمالها، وذلك عن طريق العبث بالشيفرات الإلكترونية التي تتحكم بإنتاج السيارات الكهربائية".

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وألمح موسك وفقا للمعلومات إلى أن "هؤلاء المخربين ليسوا وحدهم من يسعى إلى عرقلة إنتاج السيارات الكهربائية التي تعمل بالطاقة النظيفة، بل هناك جهات وشركات كبيرة تتاجر بالنفط والغاز تتخوف من انتشار هذا النوع من المركبات كي لا تتضرر أعمالها".

يذكر أن شركة تسلا عانت في الفترة الأخيرة من مشاكل بدأت تظهر في سياراتها الكهربائية فجأة، وأدت إلى تراجع المبيعات بشكل كبير وكارثي.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر