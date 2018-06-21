 
مباشر

تسلا تعلن عن وجود "مخربين" في صفوف موظفيها!

عالم السيارات

تسلا تعلن عن وجود
Reuters Brian Snyder
الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة تسلا إيلون موسك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kegg

حذّر الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة تسلا الشهيرة، إيلون موسك، من وجود مخربين وجواسيس في صفوف موظفي شركته.

وتبعا لصحيفة "Carscoops"، فإن "موسك وجه إلى موظفي تسلا مؤخرا خطابا حذر فيه من وجود عاملين في الشركة يسعون إلى تخريب أعمالها، وذلك عن طريق العبث بالشيفرات الإلكترونية التي تتحكم بإنتاج السيارات الكهربائية".

إقرأ المزيد
تسلا توقف إنتاج سيارات "Model 3"

وألمح موسك وفقا للمعلومات إلى أن "هؤلاء المخربين ليسوا وحدهم من يسعى إلى عرقلة إنتاج السيارات الكهربائية التي تعمل بالطاقة النظيفة، بل هناك جهات وشركات كبيرة تتاجر بالنفط والغاز تتخوف من انتشار هذا النوع من المركبات كي لا تتضرر أعمالها".

يذكر أن شركة تسلا عانت في الفترة الأخيرة من مشاكل بدأت تظهر في سياراتها الكهربائية فجأة، وأدت إلى تراجع المبيعات بشكل كبير وكارثي.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تغطية خاصة من RT .. تحليل مباريات الأسبوع الأول مع فراس الخطيب وتوقعات مورينيو