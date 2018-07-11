 
مباشر

"ليموزين ستالين" للبيع في مزاد علني

عالم السيارات

vesti.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/khyk

أعلنت وكالة "سميرنوف" الروسية للتصميم عن نيتها بيع سيارة "ZIS-110" نادرة، تابعة لمجموعة السيارات التي أشرف الزعيم السوفيتي ستالين على تصميمها.

وأوضحت الوكالة أن هذه التحفة النادرة تعود لمجموعة من 2000 سيارة تم إنتاجها في الاتحاد السوفيتي، في الفترة ما بين 1945 و1961.

vesti.ru

وأتت هذه السيارة بهيكل أسود مميز مزين بالكروم، وقمرة فاخرة مع عناصر من الخشب على واجهة القيادة وحروف النوافذ، ومقاعد مريحة مكسوة بأفخم أنواع الأقمشة.

vesti.ru

كما زودت المركبة بمحرك يعمل بالبنزين بسعة 6 لترات وعزم 140 حصانا، وعلبة سرعات ميكانيكية بـ 3 مراحل، أما سعرها المبدئي فيبلغ 400 ألف دولار تقريبا.

vesti.ru

المصدر: فيستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عدالة ترامب.. أنفقوا أيها الأغنياء