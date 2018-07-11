"ليموزين ستالين" للبيع في مزاد علني

أعلنت وكالة "سميرنوف" الروسية للتصميم عن نيتها بيع سيارة "ZIS-110" نادرة، تابعة لمجموعة السيارات التي أشرف الزعيم السوفيتي ستالين على تصميمها.

وأوضحت الوكالة أن هذه التحفة النادرة تعود لمجموعة من 2000 سيارة تم إنتاجها في الاتحاد السوفيتي، في الفترة ما بين 1945 و1961.

وأتت هذه السيارة بهيكل أسود مميز مزين بالكروم، وقمرة فاخرة مع عناصر من الخشب على واجهة القيادة وحروف النوافذ، ومقاعد مريحة مكسوة بأفخم أنواع الأقمشة.

كما زودت المركبة بمحرك يعمل بالبنزين بسعة 6 لترات وعزم 140 حصانا، وعلبة سرعات ميكانيكية بـ 3 مراحل، أما سعرها المبدئي فيبلغ 400 ألف دولار تقريبا.

المصدر: فيستي