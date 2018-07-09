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ماذا يقود كل من صلاح ورونالدو ومودريتش؟ (صور)

عالم السيارات

ماذا يقود كل من صلاح ورونالدو ومودريتش؟ (صور)
You-Tube: RichFiles
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تفتخر شركات السيارات العالمية عندما يقوم لاعب دولي باقتناء طراز من إنتاجها، فما هو خيار أشهر نجوم كأس العالم 2018؟

ويتمكن نجوم الكرة دون سواهم من شراء السيارات باهظة الثمن، إذ تفوق مرتباتهم السنوية رواتب جميع محترفي الرياضات الأخرى.

- محمد صلاح

لم يستطع فريق صلاح تخطي دور المجموعات لكأس العالم 2018، وذلك بعكس توقعات العديد من محبي ومتابعي النجم العالمي. كما تعرض لإصابة في المباراة الأولى، منعته من اللعب في المباراة التي تلتها.

ويشتهر النجم المصري بتواضعه وقربه من الناس، حتى عند اقتنائه سياراته الخاصة، إذ لا يميل عادة إلى قيادة السيارات الثمينة. وشوهد صلاح مرة وهو يقود تويوتا من طراز "كامري"، وكذلك في أودي "Q7". 

✌️✌️🎉🎉

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- لوكا مودريتش

يشتهر كابتن فريق كرواتيا ونجم ريال مدريد بذوقه المترف في السيارات السريعة، إذ يملك نسخة من بينتلي "كونتينينتال GT"، وكذلك نسخة من سيارة السباق الجبارة "Koenigsegg Agera R".

I had drive in this car tonight... Amazing

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- كريستيانو رونالدو

من أعلى اللاعبين دخلا في عالم الرياضة، إذ يفوق دخله السنوي 24 مليون دولار أمريكي. وفي سابقة فريدة، امتلك رونالدو أغلى وأسرع سيارة صنعت في العالم، وهي بوغاتي من طراز "شيرون CR7"، التي يقارب سعرها 3 ملايين دولار.

New animal in the building Bugatti Chiron 🎉🎉🎉✌️👌✈️

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المصدر: وكالات + إنستغرام

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