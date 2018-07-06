أودي تطرح أحدث نماذج "A6"

استعرضت شركة أودي في معرض جنيف للسيارات نموذجها الأحدث من مركبات "A6" الشهيرة.

وجاءت "A6" الجديدة بتعديلات خارجية وداخلية ملحوظة، فهيكل السيارة بات أعرض ليصبح 1.86 م، أما طوله فبلغ 4.93 م، والمسافة بين قاعدتي العجلات غدت 2.92 م.

أما القمرة من الداخل فزودت بمقاعد مريحة مكسوة بأفخم أنواع الجلود، بالإضافة إلى أحدث أنظمة المولتيميديا و3 شاشات متطورة تعمل باللمس، وأنظمة تكييف وتدفئة وتبريد للمقاعد.

وستطرح هذه السيارة بعدة نماذج، أحدها مزود بمحركات ديزل بـ 6 أسطوانات وسعة 3 لترات وعزم 286 حصانا، وآخر بمحركات بنزين توربينية بسعة 3 لترات وعزم 340 حصانا، وثالث بمحركات اقتصادية بسعة 2 لتر. وجميع هذه النماذج أتت بعلب سرعات أوتوماتيكية بـ 8 مراحل.

المصدر: فيستي