 
مباشر

أودي تطرح أحدث نماذج "A6"

عالم السيارات

أودي تطرح أحدث نماذج
vesti.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kh11

استعرضت شركة أودي في معرض جنيف للسيارات نموذجها الأحدث من مركبات "A6" الشهيرة.

وجاءت "A6" الجديدة بتعديلات خارجية وداخلية ملحوظة، فهيكل السيارة بات أعرض ليصبح 1.86 م، أما طوله فبلغ 4.93 م، والمسافة بين قاعدتي العجلات غدت 2.92 م.

أما القمرة من الداخل فزودت بمقاعد مريحة مكسوة بأفخم أنواع الجلود، بالإضافة إلى أحدث أنظمة المولتيميديا و3 شاشات متطورة تعمل باللمس، وأنظمة تكييف وتدفئة وتبريد للمقاعد.

vesti.ru

وستطرح هذه السيارة بعدة نماذج، أحدها مزود بمحركات ديزل بـ 6 أسطوانات وسعة 3 لترات وعزم 286 حصانا، وآخر بمحركات بنزين توربينية بسعة 3 لترات وعزم 340 حصانا، وثالث بمحركات اقتصادية بسعة 2 لتر. وجميع هذه النماذج أتت بعلب سرعات أوتوماتيكية بـ 8 مراحل.

المصدر: فيستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباريات اليوم - الجمعة 06/07