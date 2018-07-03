كيف ستبدو نيسان "GT-R" القادمة

تداولت بعض المواقع صورا وتسريبات أكدت أنها لسيارة نيسان "GT-R" الرياضية القادمة.

ووفقا للتسريبات، فإن "GT-R50" الجديدة ستأتي بهيكل انسيابي مصنوع من ألياف الكربون المتينة والخفيفة ما سينعكس إيجابا على سرعة السيارة.

كما من المفترض أن تأتي المركبة بمحرك توربيني جبار بـ 6 أسطوانات وسعة 3.8 لتر قادر على توليد عزم 780 حصانا، وعلبة سرعات أوتوماتيكية بـ 9 مراحل.

وستزود هذه السيارة بأنظمة تعليق وأنظمة فرامل متطورة تدخل في تركيبها ألياف الكربون لتقليل حرارتها على السرعات العالية، فضلا عن عجلات رياضية بمقاس 20 بوصة.

المصدر: فيستي