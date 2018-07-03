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كيف ستبدو نيسان "GT-R" القادمة

عالم السيارات

كيف ستبدو نيسان
vesti.ru
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تداولت بعض المواقع صورا وتسريبات أكدت أنها لسيارة نيسان "GT-R" الرياضية القادمة.

ووفقا للتسريبات، فإن "GT-R50" الجديدة ستأتي بهيكل انسيابي مصنوع من ألياف الكربون المتينة والخفيفة ما سينعكس إيجابا على سرعة السيارة.

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كما من المفترض أن تأتي المركبة بمحرك توربيني جبار بـ 6 أسطوانات وسعة 3.8 لتر قادر على توليد عزم 780 حصانا، وعلبة سرعات أوتوماتيكية بـ 9 مراحل.

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وستزود هذه السيارة بأنظمة تعليق وأنظمة فرامل متطورة تدخل في تركيبها ألياف الكربون لتقليل حرارتها على السرعات العالية، فضلا عن عجلات رياضية بمقاس 20 بوصة.

vesti.ru

المصدر: فيستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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