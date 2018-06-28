آستون مارتن تطرح "وحشا" رياضيا جديدا

استعرضت شركة آستون مارتن مؤخرا سيارة "DBS Superleggera" الجديدة بمواصفات رياضية مميزة.

وجاءت هذه السيارة بهيكل انسيابي شبيه بهيكل سيارات "DB11" لكنه أخف بـ 75 كلغ، كونه مصنوع من ألياف الكربون الخفيفة والمتينة.

كما زودت المركبة بمحرك توربيني رياضي بـ 12 أسطوانة وسعة 5.2 لتر وعزم 715 حصانا، قادر على زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ ساعة في غضون 3.4 ثانية فقط، والوصول بالسيارة إلى سرعة قصوى 340 كلم/ ساعة.

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وطرحت آستون مارتن في "DBS" الجديدة نظاما فريدا للفرامل مصنوع من ألياف الكربون، يتميز عن الأنظمة التقليدية بقوة فرملة أكبر على السرعات العالية، ولا يسبب ارتفاع درجات حرارة المكابح.

المصدر: فيستي