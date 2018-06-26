شيفروليه تطرح رباعية دفع جديدة كليا

استعرضت شيفروليه مؤخرا سيارة "Blazer" رباعية الدفع المنتظر طرحها العام المقبل.

وتتميز المركبة الجديدة بتصميم أنيق وعصري يجمع بين تصاميم سيارات لكزس ولاند روفر رباعية الدفع التي أطلقت في السنوات الأخيرة.

وستزود النماذج العادية من هذه السيارة بمحركات توربينية تعمل بالبنزين بسعة 2.2 لتر، قادرة على توليد عزم 193 حصانا، بالإضافة إلى عجلات بمقاس 18 بوصة، وعلب سرعات أوتوماتيكية سداسية.

أما النماذج الرياضية من "Blazer" فستأتي بمحركات بنزين بـ 6 أسطوانات وسعة 3.6 لتر، قادرة على توليد عزم يساوي 305 أحصنة، بالإضافة إلى علب سرعة بـ 9 مراحل.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر