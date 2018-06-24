رينو تطرح نماذج معدلة من "Logan" الشهيرة

أكدت مصادر مطلعة في سوق السيارات أن رينو تنوي تصنيع نماذج معدلة من سيارات "Logan"، مخصصة للحركة على الثلوج والطرق الوعرة.

ومن المفترض أن تتميز النماذج الجديدة من "Logan"، التي ستنتج في معمل "أفتوفاز" في روسيا، بهيكل أكبر بقليل من مثيلاتها الحالية، والأهم من ذلك هو ارتفاعه عن الأرض والذي سيبلغ 203 ملم، الأمر الذي سيمكن هذه السيارات من الحركة بسهولة على الطرق الوعرة أو المكسوة بالثلوج.

كما ستزود هذه السيارات بمحركات بنزين بسعة 1.6 لتر، وعجلات بمقاس 14 أو 15 إنش، بالإضافة إلى علب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل، بدلا من علب السرعة الميكانيكية المطروحة في نماذج "Logan" الحالية.

vesti.ru

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ومن المنتظر أن تطرح هذه المركبات في الأسواق الروسية، أواخر أغسطس المقبل، بسعر يقارب 13 ألف دولار.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر