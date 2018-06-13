غرامة لفولكس فاغن بقيمة مليار دولار

أعلنت شركة فولكس فاغن لصناعة السيارات عن تعرضها لغرامة قدرها مليار يورو من السلطات الألمانية بسبب فضيحة "ديزل غيت" للانبعاثات الضارة بالبيئة لمحركات الديزل.

وقد صرحت فولكس فاغن في بيان لها، الأربعاء 13 يونيو، بأنها تقبل الغرامة التي فرضتها النيابة العامة لمدينة براونشفيغ، بعد أن توصلت إلى حقيقة عجز الشركة عن الإشراف على إدارة تطوير المحركات، ما أدى إلى بيع 10.7 مليون سيارة بمحركات ديزل، ذات برمجيات غير قانونية، للسيطرة على انبعاثات العوادم.

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وكانت السلطات الأمريكية قد فرضت غرامات بمليارات الدولارات على عملاق صناعة السيارات الألماني بسبب فضيحة "ديزل غيت" عام 2015.

وصرحت فولكس فاغن بأنها تأمل في أن يؤدي إذعانها للغرامات الألمانية إلى "آثار إيجابية على الإجراءات الرسمية التي تتخذها أوروبا ضد الشركة والشركات التابعة لها".

المصدر: أسوشيتد برس

محمد صالح