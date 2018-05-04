لاند روفر تطرح "Range Rover Velar" الجديدة

استعرضت شركة لاند روفر مؤخرا أحدث نماذج "Range Rover Velar" الرياضية رباعية الدفع.

وزودت الشركة سيارات "Velar 2019" بنموذجين من المحركات: "D275" بست أسطوانات وسعة 3 لترات وعزم 275 حصانا، ومحركات "P340" بست أسطوانات أيضا، لكنها قادرة على توليد عزم 340 حصانا.

كما أتت هذه السيارات بالعديد من الميزات المتطورة، كأنظمة منع الانزلاق على الطرقات، وأنظمة التحكم بالقيادة على الطرقات السريعة أو الوعرة، إضافة لنظام "Stop & Go" الذي يؤمن توقفا وانطلاقا سلسا للسيارة.

youtube/ CARS ARENA

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وجهزت السيارة أيضا بالعديد من ميزات الأمان، كالوسائد الهوائية التي تؤمن حماية الركاب أثناء الحوادث والتي توجد على الجهات الأربع للسيارة، ونظام راداري متطور يعمل مع الفرامل على منع اصطدام السيارة بسيارة أخرى أثناء الحركة السريعة.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر