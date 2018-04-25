لادا تفتتح مبيعات "Vesta" في أوروبا

أعلن القائمون على معمل "أوتوفاز" المصنع لسيارات لادا بدء مبيعات نماذج "Vesta SW" و"SW Cross" في أوروبا.

وورد في البيان الصادر عن المعمل أن "الدفعة الأولى من هذه السيارات بدأت تباع في ألمانيا والنمسا وهنغاريا. ومع نهاية أبريل الجاري ستبدأ مبيعاتها في كل من سلوفاكيا وصربيا وبلغاريا".

ويتوقع الخبراء أن تلقى هذه السيارات رواجا جيدا في أوروبا، وخصوصا أن الناس هناك بدأوا يولون اهتماما أكبر لسيارات الكروس أوفر الاقتصادية في السنوات الأخيرة.

visualrian.ru

وزود المصممون هذه السيارات بمحركات اقتصادية تعمل بالبنزين بسعة 1.6 لتر، مطابقة لمعايير "يورو-6" بعزم 106 أحصنة، بالإضافة إلى نوعين من علب السرعة الميكانيكية والأوتوماتيكية بـ 5 مراحل.

visualrian.ru

أما مقصوراتها من الداخل فزودت بمقاعد رياضية مريحة وأحدث أنظمة المولتيميديا وشاشات تعمل باللمس، تمكن السائق من التحكم بأنظمة القيادة والكاميرات المخصصة لركن المركبة.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر