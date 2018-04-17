فولفو تستعرض أولى شاحناتها الكهربائية

نشرت شركة فولفو صورا جديدة لأولى شاحناتها الكهربائية، المنتظر أن تظهر أواخر العام المقبل.

وطورت فولفو "FL Electric" الجديدة لتكون شاحنة نقل متوسطة الحجم مخصصة للرحلات القصيرة ومتوسطة المدى، وزودتها بمحرك كهربائي صديق للبيئة و6 بطاريات بسعات تتراوح ما بين 100 و300 كيلواط/ ساعة.

ولشحن البطاريات، صممت الشركة شاحن "CCS/Combo2" الذي يملأ البطاريات خلال ساعتين فقط، لتتمكن السيارة بعدها من نقل نحو 16 طنا من الحمولة لمسافات تصل إلى 300 كلم.

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ويشير الخبراء في فولفو إلى أن إنتاج هذا النوع من الشاحنات سيبدأ في أوروبا أوائل العام المقبل، لتطرح بعدها بعدة أشهر بأسعار منافسة وكلفة صيانة رخيصة، تشجع أصحاب الشركات والمعامل على اقتنائها.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر