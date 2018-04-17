"لادا كويستا" الرياضية الروسية تبهر نشطاء الإنترنت

انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي في روسيا صور تصميم سيارة "لادا كويستا" الخارقة الذي أبدعه المصمم الروسي الشاب، فياتشيسلاف ألكساندروف.

وكشف المصمم عن رؤيته الفريدة من نوعها لأول سيارة رياضية في تاريخ شركة "أوتوفاز" الروسية، يمكن استخدامها في الطرق العادية.

Daily - Motor

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أما النسخة الرقمية من "لادا كويستا" فجمعت بين التصميم المستقبلي لصالون السيارة، مع مراعاة نمط "X" الذي تتمز به سيارة "إكس راي"، وبعض الحلول المقتبسة من نماذج "بوغاتي" الأخيرة.

يذكر أن "لادا كويستا" بتصميمها الواعد لن تنضم إلى أسطول سيارات "لادا" الروسية قبل 10 أعوام.

المصدر: دايلي موتور (أوتوفاز)

يفغيني دياكونوف