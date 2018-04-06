كيا تطرح جيلا جديدا من سيارات "Soul" الشهيرة
Reuters Kim Hong-Ji
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ذكرت مصادر مقربة من كيا أن المهندسين في الشركة يعملون على اختبار الجيل الثالث من سيارات "Soul" الشهيرة.
وتزامنا مع تلك الأخبار سرّبت عدة مواقع فيديوهات تظهر اختبار كيا لسيارتها الجديدة مكسوة بغطاء مموه لإخفاء الملامح الدقيقة لهذه المركبة، في انتظار طرحها، في أكتوبر المقبل.
ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن كيا حافظت في سيارتها الجديدة على الملامح الأساسية لسيارات "Soul" مع إدخال بعض التحديثات التي طالت المصابيح التي زودت بتقنيات LED وممتصات الصدمات الأمامية والخلفية، فضلا عن المقصورة التي زودت بأحدث تقنيات المولتيميديا والشاشات التي تعمل باللمس.
كما تشير التسريبات إلى أن "Soul" الجديدة ستأتي بنوعين من المحركات بسعة 1.6 و2.0 لتر، كما ستطرح بعض نماذجها بنظام دفع رباعي.
المصدر: فيستي
أسعد ضاهر
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