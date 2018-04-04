"لاند روفر" تنظم استعراضا مهيبا في موسكو

تحتفل شركة "لاند روفر" البريطانية بمرور 70 عاما على تأسيسها، وتنوي تنظيم فعالية مميزة بهذه المناسبة في العاصمة الروسية موسكو.

وقررت الشركة تنظيم استعراض لسيارات "لاند روفر" في شارع موسكو الدائري الثالث، ليلة الأحد 22 أبريل، حيث تعّول الشركة على جمع أكبر عدد من السيارات، لدخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

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وبإمكان مالكي سيارات "لاند روفر" المشاركة في المسيرة بالتسجيل من خلال تطبيق "Land Rover 70"، الموجود على "Google Play" أو "App Store". ويتعين على المشاركين التواجد عند المسرب الخارجي للشارع الدائري الثالث، في الفترة ما بين الساعة 2:30 والساعة 3:00 ليلا.

المصدر: فيستي. رو

يفغيني دياكونوف