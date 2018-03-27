كاديلاك تعدّل "CT6" الشهيرة

تعتزم شركة كاديلاك قريبا طرح نموذجها الجديد من سيارات "CT6" المعدلة، المتوقع أن تصبح المنافس الأقوى لسيارات مرسيدس و بي إم دبليو الفاخرة.

وشملت التعديلات العديد من الملامح الخارجية لـ "CT6" كممتصات الصدمات الأمامية والخلفية وغطاء الصندوق الخلفي والمصابيح التي أصبحت أكثر تميزا مع إدخال تقنيات LED عليها.

وفيما يتعلق بالنسخة العادية الجديدة من هذه السيارة، فستزود بمحركات بـ 8 أسطوانات بسعة 4.2 لتر وعزم 507 أحصنة، أما النسخة الرياضية "CT6 V-Sport" فستأتي بمحركات توربينية بعزم 557 حصانا.

youtube/4Drive Time

ولضمان قيادة سلسة وآمنة لهذه السيارات، زودتها كاديلاك بأنظمة فرملة تحوي أقراص فرامل متينة بمقاس 19 بوصة، ووحدات تحكم من نوع "Brembo"، فضلا عن أنظمة قيادة إلكترونية متطورة وأنظمة منع انزلاق السيارة أثناء الحركة السريعة.

youtube/4Drive Time

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر