سوزوكي تحيي "Jimny" من جديد

استعرضت شركة سوزوكي اليابانية فيدوهات وصورا لنموذجها الجديد من سيارات "Jimny" الشهيرة.

وأكثر ما يلفت الانتباه في تصميم السيارة الجديدة هو أن سوزوكي حاولت من خلاله إعادة إحياء الروح القديمة لسياراتها، من خلال الهيكل ذو الزوايا القائمة المتميز عن هياكل السيارات الجديدة ذات الانسيابية العالية.

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ومن المفترض أن تحافظ "Jimny" الجديدة على الهيكل المعدني المدعم والمتين الذي اعتاد عليه عشاق سوزوكي، فضلا عن أنها ستأتي بنظام دفع رباعي "Allgrip Pro 4x4" وعلب سرعة أوتوماتيكية.

وفيما يخص المواصفات الأخرى، فينتظر أن تزود السيارة بمحركات بنزين توربينية BoosterJet بعزم 110 أحصنة، ومحركات بنزين بسعة 1.2 لتر وعزم 120 حصانا.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر