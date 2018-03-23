رباعية دفع مميزة جديدة من فولكس فاغن

طرحت فولكس فاغن منذ مدة نموذجها الجديد من سيارات "Teramont" التي لفتت انتباه عشاق السيارات رباعية الدفع.

وتميزت هذه السيارات بهيكلها الأنيق المزين بمصابيح جديدة غير مألوفة في سيارات فولكس فاغن، وقمرة تتسع لـ 7 ركاب يجعل منها سيارة عائلية بامتياز، ومنافسا قويا لسيات "تواريغ" الشهيرة.

وبعد الشعبية الواسعة التي اكتسبتها هذه السيارة، قررت فولكس فاغن طرح نسخ خاصة منها تحت اسم "Atlas" مخصصة للسوق الأمريكية، حيث من المفترض أن تزود بقمرة واسعة مخصصة لـ 5 ركاب.

youtube/ Autonovelties

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وبالرغم من أن الشركة المصنعة لم تطرح أي تفاصيل دقيقة عن الميزات التقنية للنموذج المنتظر، إلا أنه من المتوقع أن يأتي بمحركات توربينية بسعة لترين وعزم 220 حصانا، ومحركات بـ 6 أسطوانات وعزم 280 حصانا.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر