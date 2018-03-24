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أفخم سيارة دفع رباعي في العالم! (فيديو)

عالم السيارات

أفخم سيارة دفع رباعي في العالم! (فيديو)
youtube/ auto imagen
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استعرضت شركة IAT Design الصينية سيارة " Karlmann King" التي صنفها الخبراء كأفخم مركبات الدفع الرباعي في العالم.

وأكثر ما يلفت الانتباه في هذه السيارة هو هيكلها الخارجي المصمم بطريقة تجعلها تبدو كمركبة من أفلام الخيال، والمصنوع من مزيج من المعادن الخفيفة وألياف الكربون المتينة.

ويضمن القوة والأداء الممتاز للسيارة محرك جبار بسعة 7 لترات يعمل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل.

youtube/ ilyas yılmaz
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وتتميز هذه السيارة من الداخل بقمرة واسعة غاية في الفخامة، مزودة بمقاعد جلدية مريحة وشاشة بلازما كبيرة لمشاهدة الأفلام، ملحقة بـ 20 مكبر صوت، فضلا عن براد صغير لحفظ المشروبات وماكينة لصنع القهوة وأماكن مخصصة لحفظ الكؤوس المغطاة بطبقة رقيقة من الذهب.

وقامت "IAT Design" بصناعة 12 نموذجا من هذه السيارة فقط بسعر يصل إلى مليوني دولار.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر

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